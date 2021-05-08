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Более 1900 поездов прошло через пограничный переход «Алашанькоу» с начала года

Автор:  
Руслан Сулейменов
8 Мая 2021, 15:16
Более 1900 поездов прошло через пограничный переход «Алашанькоу» с начала года

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – За первые четыре месяца текущего года более 1,9 тысяч поездов в рамках маршрутов железнодорожных грузоперевозок «Китай - Европа» пересекли пограничный переход «Алашанькоу» (СУАР КНР), передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным таможенной статистики КНР, с начала текущего года 1918 грузовых поездов в рамках маршрутов международных железнодорожных грузоперевозок «Китай-Европа» пересекли КПП «Алашанькоу» (на 56,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года) и перевезли товаров на сумму 10 млрд долларов (с ростом на 80,5% в годовом исчислении).

В апреле КПП «Алашанькоу» впервые превысила месячный показатель в 500 поездов с момента запуска движения поездов «Китай-Европа» через данную пограничную станцию. В апреле через этот пограничный переход в среднем в сутки передавалось 18 грузовых поездов.

В настоящее время через КПП «Алашанькоу» проходит 22 маршрута железнодорожных грузоперевозок «Китай-Европа», охватывающих 13 стран.


Экономика   Транспорт   Пограничники   Китай  
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