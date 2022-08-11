11 Августа 2022 16:28

Более 190 тыс. школьников обучаются в малокомплектных школах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов назвал ряд преимуществ малокомплектных сельских школ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как проинформировал министр, в малокомплектных школах обучаются 192 тыс. детей.

«Доля малокомплектных школ по стране составляет 36% - в них обучаются 5,3% учащихся, а их обучают всего 14% педагогов», - сказал Асхат Аймагамбетов.

«В обществе вопрос качества образования между сельскими школами и городскими школами стоит остро. Есть разница между городскими и сельскими школами. Нас больше беспокоит разница в качестве образования между регионами. Например, сельский средний балл школ в Северо-Казахстанской области намного выше, чем городских школ Кызылординской, Туркестанской области, городов Актау, Атырау. Вы видите, что проблема не в городе или селе. Этот вопрос надо смотреть гораздо шире», - сказал Асхат Аймагамбетов на панельной сессии республиканской августовской конференции.

Глава ведомства назвал преимущества сельских школ.

«Практически во всех школах можно учиться в одну смену. Это большое преимущество. Говоря о городских школах, к сожалению, у нас есть немало трехсменных школ. Подавляющее большинство обучается в две смены. А односменное обучение - большое преимущество малокомплектных сельских школ», - считает министр.

Кроме того, он добавил, что к заработной плате сельских педагогов будет надбавка в размере 25%.