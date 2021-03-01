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    12:40, 01 Март 2021 | GMT +6

    Более 190 скотокрадов задержала полиция на минувшей неделе в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана задержали более 190 причастных к скотокрадству лиц. Об этом сообщил начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Думан Таев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях выявления и пресечения краж скота, министерством регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, с участием работников ветеринарного контроля и местных исполнительных органов. На минувшей неделе, в период с 23 по 25 февраля, проведено очередное республиканское профилактическое мероприятие, где было раскрыто 224 кражи скота и задержано 192 лица, причастных к скотокрадству», - сказал Думан Таев на брифинге в МВД.

    По его словам, законным владельцам возвратили 610 сельскохозяйственных животных. Кроме того, проверено около 3 тысяч автомашин, выявлено 412 правонарушений в области ветеринарии за перевозку и реализацию скота и мясной продукции без соответствующих документов.

    «Для борьбы с групповой формой краж скота в регионах на постоянной основе работают оперативно-поисковые группы, которыми проводятся рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли. В результате организационных мер и целенаправленной работы по итогам 2020 года задержано более 1,5 тысячи скотокрадов, в том числе 211 - действующих в группе лиц. Из похищенных 14 тысяч голов скота, найдено и возвращено более 6 тысяч. С начала года уже задержано более 100 скотокрадов и 19 действующих в группе», - заключил спикер.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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