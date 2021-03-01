Более 190 скотокрадов задержала полиция на минувшей неделе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские Казахстана задержали более 190 причастных к скотокрадству лиц. Об этом сообщил начальник департамента криминальной полиции Министерства внутренних дел РК Думан Таев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях выявления и пресечения краж скота, министерством регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия, с участием работников ветеринарного контроля и местных исполнительных органов. На минувшей неделе, в период с 23 по 25 февраля, проведено очередное республиканское профилактическое мероприятие, где было раскрыто 224 кражи скота и задержано 192 лица, причастных к скотокрадству», - сказал Думан Таев на брифинге в МВД.

По его словам, законным владельцам возвратили 610 сельскохозяйственных животных. Кроме того, проверено около 3 тысяч автомашин, выявлено 412 правонарушений в области ветеринарии за перевозку и реализацию скота и мясной продукции без соответствующих документов.

«Для борьбы с групповой формой краж скота в регионах на постоянной основе работают оперативно-поисковые группы, которыми проводятся рейды по скотным рынкам, местам забоя скота и его стихийной торговли. В результате организационных мер и целенаправленной работы по итогам 2020 года задержано более 1,5 тысячи скотокрадов, в том числе 211 - действующих в группе лиц. Из похищенных 14 тысяч голов скота, найдено и возвращено более 6 тысяч. С начала года уже задержано более 100 скотокрадов и 19 действующих в группе», - заключил спикер.