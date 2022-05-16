16 Мая 2022 10:47

Более 190 казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 16 мая лечение от КВИ продолжают получать 196 человек (–90+ и 106 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

В стационарах находится – 51 пациент, на амбулаторном уровне – 145 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. При этом лишь один человек в стране выздоровел за сутки.