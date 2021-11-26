НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 19 тысячам медработников повысят зарплату в ближайшие годы. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях недопущения социальной напряженности среди медицинских работников, работающих в других сферах деятельности проработаны вопросы по повышению заработной платы медицинских работников других сфер деятельности», - сообщил Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

Согласно приведенной им информации, на 2021-2023 годы предусмотрены финансовые средства из республиканского бюджета на повышение заработной платы более 19 тысяч медицинским работникам, работающим в других сферах деятельности.

«Таким образом, Правительством принимаются соответствующие меры по повышению оплаты труда медицинских работников. Данные меры являются одними из приоритетных и находятся на постоянном контроле Правительства», - заключил Е. Тугжанов.

Напомним, в Казахстане будут повышать зарплату медицинским работникам. Е. Тугжанов озвучил предусмотренные на эти цели суммы финансирования.