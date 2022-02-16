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Более 19 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

16 Февраля 2022 14:06
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Более 19 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года через портал социальных услуг около 15,5 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, 1,3 тысячи – услуги жестового языка, 2,8 тысячи – услуги индивидуального помощника. Также через портал оформлено 234 заказа на гарантированные социальные пакеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты нселения РК.

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Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом.

Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

На портале зарегистрированы 799 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 157 поставщиков технических средств реабилитации, более 16 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 289 жестового языка, 83 санаторно-курортного лечения и 135 поставщиков ГСП.

Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.

Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.


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#Минтруда РК   #Общество  
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