Более 19 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через портал соцуслуг
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала года через портал социальных услуг около 15,5 тысяч лиц с инвалидностью получили технические средства реабилитации, 1,3 тысячи – услуги жестового языка, 2,8 тысячи – услуги индивидуального помощника. Также через портал оформлено 234 заказа на гарантированные социальные пакеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Минтруда и соцзащиты нселения РК.
Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации. Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные технические средства реабилитации можно посредством доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
На портале зарегистрированы 799 медико-социальных учреждений (отделений), оказывающих специальные социальные услуги, 157 поставщиков технических средств реабилитации, более 16 тысяч поставщиков услуг индивидуального помощника, 289 жестового языка, 83 санаторно-курортного лечения и 135 поставщиков ГСП.
Внедрение автоматизированной информационной системы «Портал социальных услуг» предусмотрено в рамках национального плана по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью.
Консультации по пользованию порталом можно получить в контакт-центре поддержки, дозвониться в который можно через единый номер 1414, выбрав язык и нажав цифру 5.
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