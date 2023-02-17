Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 442.11 eur/kzt 470.41

    rub/kzt 5.88 cny/kzt 64.28
Прогноз погоды
Астана-4-6℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Более 19 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Алматы

    17 Февраля 2023, 00:30

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за прошедшую неделю зарегистрировано 19 394 случая острой респираторной вирусной инфекции, из них 70,6% составляют дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля города, с начала эпидсезона, с 1 октября прошлого года по 8 февраля этого года, в Алматы зарегистрировано 395 595 случаев ОРВИ, что выше показателя аналогичного периода прошлого года на 22,8%.

    Зарегистрировано всего 244 случая заболеваемости гриппом, из них типа «В» 119 случаев, типа «А/H1N1pdm-09» - 122 случая и типа «А/H3N2» - три случая. Всем пациентам назначено лечение, состояние удовлетворительное.

    Также в мегаполисе параллельно циркулируют и другие негриппозные вирусы ОРВИ: РС вирус, риновирус, парагрипп, бокавирус, метапневмовирус, аденовирус и сезонный коронавирус.

    «Наиболее эффективным методом профилактики гриппа является своевременная вакцинация. В предэпидемический сезон с сентября по 1 декабря прошлого года в городе против гриппа было привито всего 224 706 лиц, что составляет 10,5% от общего населения города, из них на средства местного бюджета 210 000 лиц «группы риска» (100 %), в частных медцентрах на средства работодателей вакцинировано - 10 576 человек и на собственные средства - 4130 лиц», - сообщили в пресс-службе ДСЭК.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему нейрохирурги считаются передовыми специалистами – репортаж из операционной
    Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    86 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки
    96 казахстанцев заболели ковидом
    Популярное
    1 Укрепление тенге является кратковременным явлением - эксперт
    2 Никакого строительства в зеленом массиве не будет – акимат Тараза
    3 Церемония открытия чемпионата мира по биатлону прошла в Щучинске
    4 Ребенка из Казахстана прооперировали в долг в Турции, объявлен сбор средств
    5 Подросток погиб при падении с высоты в Атырау
    Новости партнеров