Более 19 тысяч рецептов на бесплатные лекарства за счёт медстрахования выписали карагандинцам

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Карагандинской области пациентам с редкими заболеваниями выписано более 19 тысяч рецептов на бесплатные лекарства за счёт средств фонда медстрахования. Всего фондом на оплату препаратов было выделено 1,5 миллиарда тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На оплату лекарств для 147 пациентов с рассеянным склерозом из общей суммы были потрачены 225 миллионов тенге, 435,7 миллиона тенге – на препараты для двух пациентов с мышечной дистрофией.

«Бесплатные лекарства, так же как и медуслуги, доступны казахстанцам в рамках двух пакетов оказания медицинской помощи – гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и медстрахования. Если в первом пакете заложено обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, туберкулёзом и другими видами независимо от статуса (застрахован или нет), то в рамках пакета медстрахования бесплатные медпрепараты получают только застрахованные граждане с редкими заболеваниями. С прошлого года в этот список вошли мышечная дистрофия Дюшена, поражение черепных нервов, болезнь Альцгеймера, аллергический ринит, глаукома, эндометриоз и др.», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.

Необходимые препараты и медизделия для пациентов закупают медицинские организации по месту прикрепления, оплачивает их фонд медицинского страхования. Всего лекарственное обеспечение в рамках пакетов ГОБМП и медстрахования предусмотрено по 141 заболеванию.