Более 19 тысяч рецептов на бесплатные лекарства за счёт медстрахования выписали карагандинцам
На оплату лекарств для 147 пациентов с рассеянным склерозом из общей суммы были потрачены 225 миллионов тенге, 435,7 миллиона тенге – на препараты для двух пациентов с мышечной дистрофией.
«Бесплатные лекарства, так же как и медуслуги, доступны казахстанцам в рамках двух пакетов оказания медицинской помощи – гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и медстрахования. Если в первом пакете заложено обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, туберкулёзом и другими видами независимо от статуса (застрахован или нет), то в рамках пакета медстрахования бесплатные медпрепараты получают только застрахованные граждане с редкими заболеваниями. С прошлого года в этот список вошли мышечная дистрофия Дюшена, поражение черепных нервов, болезнь Альцгеймера, аллергический ринит, глаукома, эндометриоз и др.», – отметил директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев.
Необходимые препараты и медизделия для пациентов закупают медицинские организации по месту прикрепления, оплачивает их фонд медицинского страхования. Всего лекарственное обеспечение в рамках пакетов ГОБМП и медстрахования предусмотрено по 141 заболеванию.