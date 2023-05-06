Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Более 13 800 казахстанцев умерли от коронавируса и 5413 человек - от коронавирусной пневмонии с начала пандемии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Как сообщалось, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус официально заявил о завершении режима чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией COVID-19 в мире.

В Казахстане с первых дней объявления пандемии была создана Межведомственная комиссия, где было принято более 2 тысяч оперативных и рациональных решений. Комиссией принимались решения по вопросам охраны и защиты здоровья населения от COVID-19, взаимодействия государственных органов, укрепления инфраструктуры медицинских организаций, закупа лекарственных средств, иммунобиологических препаратов, изделий и оборудования медицинского назначения, средств индивидуальной защиты, усиления и ослабления ограничительных мер с учетом эпидемиологической ситуации в стране и в мире.

С начала пандемии при Министерстве здравоохранения и при акиматах областей, городов Алматы, Астана, Шымкент созданы республиканский и оперативные штабы, которые ежедневно координировал работу медицинских организаций по противодействию коронавирусной инфекции.

За период пандемии разработано и принято 83 постановления главного государственного санитарного врача РК по санитарно-профилактическим и противоэпидемическим мерам по вопросам COVID-19, которые постоянно актуализировались с учетом появления новых вариантов коронавирусной инфекции и знаний о свойствах вируса.

Для оказания своевременной медицинской помощи в городах построены 16 модульных и реконструированы 3 инфекционные больницы, а также введены в эксплуатацию 63 амбулаторно-поликлинические организации.

В период пандемии была развернула работа 3054 выездных мобильных бригад, которые оказывали медицинскую помощь на дому.

Учитывая психоэмоциональную нагрузку, риски, в целях обеспечения социальной поддержки медицинских кадров приняты меры по выплате надбавок медработникам. За весь период пандемии 57 тысяч медработников получили различные ковидные выплаты в размере порядка 285 млрд тенге.

Благодаря ресурсам системы казахстанского здравоохранения, самоотверженному труду медицинских работников и своевременному проведению профилактических и противоэпидемических мероприятий по КВИ удалось остановить распространение смертельной инфекции.

«Всего в Казахстане в период с 13 марта 2020 года по 5 мая 2023 года зарегистрировано 1 411 883 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Пандемия унесла жизни 13 848 казахстанцев. Кроме того, с 1 августа 2020 года по 5 мая 2023 года

зарегистрировано 91 027 случаев заболеваний пневмонией КВИ, от которой умерли 5413 человек.

Пандемию COVID-19 ВОЗ объявила 11 марта 2020 года. Она продлилась в итоге 3 года 1 месяц и 24 дня», - говорится в сообщении Минздрава.