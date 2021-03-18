Более 19 тысяч казахстанцев получили вакцину против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса на 18 марта, сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 90 748 человек.

Общее количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 19 427 человек.