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Более 19 тысяч казахстанцев получили вакцину против КВИ

18 Марта 2021 17:18
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Более 19 тысяч казахстанцев получили вакцину против КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса на 18 марта, сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».

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Так, общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 90 748 человек.

Общее количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 19 427 человек.
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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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