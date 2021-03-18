Новости
Более 19 тысяч казахстанцев получили вакцину против КВИ
18 Марта 2021 17:18
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сколько казахстанцев получили вакцину от коронавируса на 18 марта, сообщили в Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19. Об этом передает МИА «Казинформ».
Новости по темеМожет пойти по второму кругу - врачи Нур-Султана обратились к жителям Религиозные объекты в ЗКО будут работать с заполняемостью не более 30 % Ограничительные карантинные меры усиливают в ЗКО
Так, общее количество вакцинированных лиц первым компонентом – 90 748 человек.Общее количество вакцинированных лиц вторым компонентом – 19 427 человек.
Поделиться:
Оставить комментарий
Читайте также
- Торговые дома и центры ЗКО приостанавливают работу выходные дни
- Религиозные объекты в ЗКО будут работать с заполняемостью не более 30 %
- Ограничительные карантинные меры усиливают в ЗКО
- Роста числа инфицированных коронавирусом после праздничных дней опасаются в СКО
- Туристы могут не попасть в Казахстан без ПЦР-теста на коронавирус
- Может пойти по второму кругу - врачи Нур-Султана обратились к жителям
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047