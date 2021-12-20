Более 19 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 19 721 человек (17 165 КВИ+ и 2 556 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеrgram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

Из них в стационарах находится 3 413 пациента, на амбулаторном уровне – 16 308 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 293 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 73 пациента, на аппарате ИВЛ – 58 пациентов.