Более 19 тысяч человек прошли ревакцинацию в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ- Более 19 тысяч человек прошли ревакцинацию в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба управления здравоохранения Атырауской области, в настоящее время в области бустерным компонентом вакцин от коронавирусной инфекции привиты 19 095 человек. Из них вакцину Pfizer получили 253 местных жителя в возрасте от 60 лет и старше.

Всего вакциной Pfizer в области привито 4 296 человек. Из них: 217 беременных женщин; 2051 кормящая мать; 2028 подростков в возрасте от 12 до 18 лет.

В пресс-службе облздрава напомнили, что для ревакцинации вакциной Pfizer пожилым людям необходимо обратиться в участковую поликлинику.