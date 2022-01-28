Более 19 тысяч человек обратились за медпомощью из-за ОРВИ в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области наряду с ростом числа инфицированных коронавирусом наблюдается сезонный рост острых респираторных вирусных инфекций и гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Регион вторые сутки подряд бьет рекорды по количеству новых случаев инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки выявили еще 453 инфицированных.

По словам главного санитарного врача области, за последние две недели заболеваемость выросла в 6,7 раза. Рост отмечается во всех районах области и Петропавловске. При этом в Айыртауском районе заболеваемость выросла в 23 раза – с 7 до 159 случаев, им. Г. Мусрепова – в 20 раз, в Уалихановском – в 17 раз, в Тимирязевском – в 14 раз. За последние две недели среди заболевших больше всего жителей региона в возрасте 19-39 лет – 43%. На лиц старше 60 лет приходится 18% инфицированных.

«С начала пандемии в области выявлено 38 002 случая коронавирусной инфекции. С начала эпидсезона 2021-2022 года зарегистрировано 19 182 случаев ОРВИ с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения 3495,55. По сравнению с прошлым эпидсезоном отмечается рост на 36%. Лабораторно подтверждены 35 случаев гриппа типа А. В прошлом году за весь период грипп не был выявлен», - сказал А. Жуматаев.