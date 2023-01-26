Более 19 тысяч безбилетников оштрафовали на 117 млн тенге в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента транспортного контроля ежедневно проводят рейды по безбилетным пассажирам. Зачастую «зайцы» оплачивают проезд только при появлении работников ДТК, сообщили в пресс-службе столичной компании «City Transportation Systems».

Так, по итогам 2022 года сотрудниками департамента транспортного контроля выявлено 125 359 фактов уклонения от оплаты проезда, из них 19 206 пассажиров привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 622 КоАП РК, на общую сумму более 117 млн тенге.

По информации, поступившей от Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, количество административных правонарушений, зарегистрированных во всех регионах республики по части 2 статьи 622 КоАП РК, составило 22 652 фактов, тем самым на долю Астаны пришлось 84,8% от общего числа правонарушений.

