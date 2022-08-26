26 Августа 2022 09:37

Более 19 тыс. казахстанцев получают лечение от КВИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 26 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 582 человек (–19 258 и 324 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находится 671 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 18 911 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 18 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.