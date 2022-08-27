27 Августа 2022 09:18

Более 19 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 27 августа лечение от КВИ продолжают получать 19 622 человека (–19 282 и 340 КВИ-), передает МИА ««Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

«Из них в стационарах находится 621 пациент, на амбулаторном уровне – 19 001 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 10 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов», - говорится в сообщении.