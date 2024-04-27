19,5 тысячи саженцев деревьев высадили в СКО

В рамках общенациональной кампании «Таза Қазақстан», «Таза табиғат» на территории Северо-Казахстанской области проводится акция «Всеказахстанский день посадки леса». На территории населенных пунктов высажено силами неравнодушной общественности, волонтеров, предприятий и организаций более 19 тысяч саженцев различных древесно-кустарниковых пород с участием 1,5 тысячи человек. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

— ‎Североказахстанцы решили присоединиться к этой акции. Высаживаем деревья в парке Победы. В разных частях Петропавловска посадят 500 деревьев. По области высадят 19,5 тысячи саженцев деревьев. Акция проходит во всех районах региона. Акция нужна для озеленения области. Это забота об экологии. По поручению Главы государства в рамках посадки 2 млрд деревьев мы вносим свой вклад. С 1 по 31 мая эту работу будем проводить. Наш вклад высадить 12 млн деревьев, а в целом мы должны высадить 38 млн деревьев‎, — сообщил заместитель акима СКО Рустем Курманов.

Фото: акимат СКО

Каждая неделя республиканской акции проходит под определённой тематикой. Третья неделя (27 апреля) — день «Жасыл аймақ» по посадке саженцев деревьев и побелке насаждений.

— ‎Деревья дают нам кислород, а ещё они украшают нашу область. Не зря мы являемся краем белых берез. Я пенсионер, располагаю временем, решил присоединиться к полезной акции‎, — рассказал житель Петропавловска Мирболат Абдыкасымов.

Кроме того, в весенний период на территории лесного фонда запланировано произвести лесопосадочные работы на площади 2900 гектар с высадкой 12 млн саженцев сосны и березы. Работы по озеленению населённых пунктов и увеличению площади лесов региона находятся на постоянном контроле.

Фото: акимат СКО

Также в рамках республиканской акции «Таза Қазақстан» прошла очистка территорий в Петропавловске и в районах области. Североказахстанцы очистили парки, скверы, привели в порядок придомовые территории.