Более 19 млн тенге задолжал по алиментам житель Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Злостный неплательщик алиментов привлечен к ответственности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Астаны.

Прокуратурой района Нура города Астаны в ходе проведения анализа о взыскании суммы задолженности по алиментам установлен неплательщик алиментов, имеющий задолженность с 2015 года более 19 млн тенге.

Прокуратурой района возбуждено административное производство по части 1 статьи 669 Кодекса РК «Об административных правонарушениях».

Постановлением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям города Астаны должник привлечен к административной ответственности в виде 5 суток ареста.

Прокуратура столицы напоминает, что за уклонение от уплаты алиментов предусмотрены административная ответственность с наложением штрафа в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 5 суток, а также уголовная ответственность вплоть до 2 лет лишения свободы.