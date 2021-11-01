Более 19 млн доз вакцин поставлено в регионы Казахстана с февраля текущего года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов рассказал об охвате населения вакцинацией против коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для создания коллективного иммунитета в стране в октябре 2021 года целевая группа подлежащих вакцинации против КВИ до конца года увеличена до 11,39 млн человек с целью общего охвата населения более 60% с учетом мировой практики», - написал Ералы Тугжанов в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, в регионы было поставлено более 19 млн доз.

«С февраля 2021 года в регионы страны поставлено более 19,2 млн доз вакцин, в том числе 9,7 млн доз вакцины для введения І компонента и 9,5 млн доз вакцин для введения ІІ компонента. Всего привито против КВИ первым компонентом более 8,2 млн человек, охват подлежащего населения составил 71,9% или 43,4% от численности населения, вторым компонентом привито около 7,4 млн человек с охватом 64,6% подлежащего населения или 39% от численности населения», - заключил зампремьера.

Напомним, на 1 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 8 300 105 человек, вторым компонентом провакцинировано 7 500 328 человек.