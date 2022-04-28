Более 19,6 тыс. составляет дефицит мест в школах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году начат масштабный проект по строительству в городе Алматы восьми государственных школ современного образца на более 12 тыс. мест, пять из которых на 7,8 тыс. мест будут открыты именно в Алатауском районе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал акимата Алматы.

Как показывают предварительные подсчеты акимата, несмотря на ввод новых 7,8 тыс. ученических мест, в школах района сохранится дефицит порядка 3 тыс. мест, в связи с ежегодным ростом контингента обучающихся как по городу в целом, так и в каждом районе.

«Помимо строительства, в дальнейшем будут применены и другие механизмы, включая выкуп зданий и земельных участков у частных собственников. Возможные варианты сейчас прорабатываются», - заявил аким города Алматы.