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    09:54, 30 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Более 188 тысяч пожилых казахстанцев получат единовременную материальную помощь

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 1 октября в Казахстане стартует месячник, приуроченный ко Дню пожилых людей. Акимами областей, городов и районов, руководителями предприятий и организаций будут проводиться мероприятия по социальной поддержке граждан старшего поколения, встречи в трудовых коллективах, дни открытых дверей в амбулаторно-поликлинических организациях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

    Кроме того, ко Дню пожилых людей в Астане, в Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской, Абайской, Улытауской областях будет оказана единовременная материальная помощь на сумму 1,6 млрд тенге с охватом 188,4 тыс. человек.

    В целом в течение текущего года с учетом возможностей местных бюджетов и в рамках социальной ответственности бизнеса на социальную поддержку пожилых граждан направлено свыше 4,7 млрд тенге (из них из местных бюджетов – 4,2 млрд тенге, за счет привлеченных средств – 0,5 млрд тенге), в том числе:

    - на единовременную материальную помощь – 1 635,3 млн тенге (около

    188,4 тыс. человек);

    - на предоставление продуктовых наборов – 410,8 млн тенге (45,4 тыс. человек);

    - на льготное лекарственное обеспечение – 16,2 млн тенге (5,0 тыс. человек);

    - на зубопротезирование – 194,2 млн тенге (3,7 тыс. человек);

    - на предоставление санаторно-курортного лечения – 888,2 млн тенге

    (8,3 тыс. человек);

    - на ремонт жилья – 6,4 млн тенге (307 человек);

    - на обеспечение топливом – 67,5 млн тенге (2,3 тыс. человек);

    - на предоставление льготного проезда на транспорте общего пользования – 1 млрд 177,2 млн тенге (130,6 тыс. человек);

    - на другие виды помощи – 329,3 млн тенге (31,3 тыс. человек).

    Напомним, Международный день пожилых людей был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

    Главная цель его проведения – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимости повышения качества жизни.


    Фото: gov.kz


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