Более 187 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

На 21 декабря вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: п одростки – 187 315, б еременные женщины – 13 760, кормящие женщины – 34 026

II-й дозой: п одростки – 52 566, беременные женщины – 3 802, к ормящие женщины – 9 646.



