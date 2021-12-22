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Более 187 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer

22 Декабря 2021 09:24
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Более 187 тысяч казахстанских подростков вакцинированы Pfizer

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликованы данные по вакцинации подростков, беременных и кормящих женщин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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На 21 декабря вакциной «Pfizer» провакцинировано I-й дозой: п одростки – 187 315, б еременные женщины – 13 760, кормящие женщины – 34 026

II-й дозой: п одростки – 52 566, беременные женщины – 3 802, к ормящие женщины – 9 646.



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#Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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