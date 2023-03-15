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Более 1840 казахстанцев лечатся от коронавируса

15 Марта 2023, 10:10
Более 1840 казахстанцев лечатся от коронавируса

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 14 марта лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 849 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 664 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 185 пациентов с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 131 пациент, на амбулаторном уровне – 1 718 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 3 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом и ковидной пневмонией в Казахстане составило 114 человек.


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