17 Мая 2022 23:00

Более 1840 человек в Атырауской области не выпустили за границу из-за долгов

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области 1841 человека не выпустили за границу из-за непогашенных долгов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в информационном отделе Пограничной службы КНБ РК, в 2021-2022 годах на сухопутной границе и в международном аэропорту пограничники при контроле не выпустили за пределы страны 1841 жителя Атырауской области. Причина, по которой людям пришлось возвращаться домой, это наложенные ограничения на выезд, связанные с неоплаченными долгами, в том числе по исполнительным листам.

При неисполнении физическим лицом, руководителем (исполняющим обязанности) юридического лица, являющегося должником, требований на сумму более 20 МРП, содержащихся в исполнительном документе, на человека накладывается временное ограничение на выезд за пределы РК. Такое же ограничение накладывается и при неисполнении более трех месяцев документов о взыскании периодических платежей. Это задолженность перед государством по налогам, штрафам или долг другим людям, которые обращались в суд - все это может сделать человека невыездным.

«Неплательщиком могут посчитать и человека, который задолжал коммунальным службам. Ограничения накладывает судебный исполнитель по заявлению взыскателя», - сообщили в информационном отделе ведомства.

Казахстанцам советуют при планировании выезда за границу выяснить, нет ли неоплаченных долгов.