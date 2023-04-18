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Более 184 тысяч жителей Карагандинской области не застрахованы в системе ОСМС

Автор:  
Агата Мухамеджанова
18 Апреля 2023, 02:17
Более 184 тысяч жителей Карагандинской области не застрахованы в системе ОСМС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области незастрахованными в системе ОСМС остаются более 184 тысяч жителей. Основными причинами отсутствия статуса являются нерегулярные взносы и отчисления, а также задолженность за прошлые периоды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На начало марта в регионе застрахованы 950 117 человек. Вне системы медстрахования находятся 184 756. Основной процент (67,7 %) из числа незастрахованных составляют граждане, которые ни разу не уплачивали взносы и не делали отчисления на ОСМС. На втором месте – наемные работники, за которых поступали нерегулярные взносы и отчисления от работодателей или которые имели задолженность до трудоустройства на работу (23 %). Остальные – это работающие по договорам ГПХ, плательщики ЕСП и самостоятельные плательщики.

Нерегулярные взносы и отчисления и задолженность за прошлые периоды являются основными причинами отсутствия статуса у вышеуказанных категорий. Для получения права на медпомощь из пакета медстрахования не должно быть задолженности по взносам за последние 12 месяцев.

«В среднем от жителей нашей области в Фонд медстрахования ежемесячно поступает около 4,3 млрд тенге. При таком количестве незастрахованных граждан от плательщиков нашей области в фонд ежемесячно недопоступает свыше 800 млн тенге. Это средства, которые могли бы пойти на финансирование медпомощи, следовательно, на повышение ее доступности и улучшение качества», – сказал директор карагандинского филиала фонда медстрахования Фазыл Копобаев

Проверить свой статус можно через каналы обратной связи фонда – это сайт fms.kz, мобильное приложение Qoldau 24/7, телеграм-бот SaqtandyryBot.

Карагандинская область   Здравоохранение  
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