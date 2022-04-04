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    12:56, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 1800 преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане раскрыто более 1800 преступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    О криминогенной обстановке в Казахстане рассказали в Министерстве внутренних дел. Сообщается, что за неделю совершено 2992 преступления, 1899 из них раскрыто в течение суток.

    «Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 12 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 42 грабежа и 466 краж чужого имущества», - рассказали в еженедельном брифинге ведомства.

    Ранее сообщалось, что в Алматы «по горячим следам» раскрыто убийство. Особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал на пульт «102» поступил в 08:59. В полиции заявили, что из охотничьего ружья был убит гражданин 1975 года рождения.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Криминал Происшествия Правоохранительные органы
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