Более 1800 преступлений раскрыли в Казахстане за неделю

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За неделю в Казахстане раскрыто более 1800 преступлений. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О криминогенной обстановке в Казахстане рассказали в Министерстве внутренних дел. Сообщается, что за неделю совершено 2992 преступления, 1899 из них раскрыто в течение суток.

«Полицейскими раскрыто «по горячим следам» 12 убийств, 2 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 3 разбоя, 42 грабежа и 466 краж чужого имущества», - рассказали в еженедельном брифинге ведомства.

Ранее сообщалось, что в Алматы «по горячим следам» раскрыто убийство. Особо тяжкое преступление произошло сегодня утром в Бостандыкском районе города. Сигнал на пульт «102» поступил в 08:59. В полиции заявили, что из охотничьего ружья был убит гражданин 1975 года рождения.