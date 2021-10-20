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    17:43, 20 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 1800 граждан в столичных колониях прошли перепись населения

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с требованиями Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 июня 2019 года № 419 «О проведении национальной переписи населения Республики Казахстан в 2021 году», среди лиц, содержащихся в следственном изоляторе и осужденных отбывающих наказание в столичных подразделениях Департамента уголовно-исполнительной системы проведена Национальная перепись населения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента УИС.

    В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет. Граждане вне зависимости от местонахождения могут самостоятельно при помощи виртуального помощника пройти перепись, заполнив переписные листы на себя. Лица, лишенные свободы не ограничены этим правом.

    Департаментом УИС по городу Нур-Султану и Департаментом Бюро национальной статистики по городу Нур-Султану обеспечено тесное взаимодействие по вопросу проведения переписи населения. Так, столичным Департаментом национальной статистики для сотрудников учреждений и Департамента проведено обучение по заполнению форм переписного листа национальной переписи населения РК и предоставлены планшеты.

    В учреждениях Департамента перепись спецконтингента производилась опросом респондентов интервьюерами на планшете.

    В рамках проведения данного мероприятия в учреждениях выделены отдельные помещения, оборудованные средствами связи и оргтехники.

    В структуру столичного Департамента уголовно-исполнительной системы входит три учреждения, одно из которых является следственным изолятором, онлайн-перепись прошли более 1800 лиц.


    Теги:
    Перепись населения Астана Общество Правоохранительные органы
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