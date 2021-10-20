Более 1800 граждан в столичных колониях прошли перепись населения
В Казахстане национальная перепись населения проводится раз в 10 лет. Граждане вне зависимости от местонахождения могут самостоятельно при помощи виртуального помощника пройти перепись, заполнив переписные листы на себя. Лица, лишенные свободы не ограничены этим правом.
Департаментом УИС по городу Нур-Султану и Департаментом Бюро национальной статистики по городу Нур-Султану обеспечено тесное взаимодействие по вопросу проведения переписи населения. Так, столичным Департаментом национальной статистики для сотрудников учреждений и Департамента проведено обучение по заполнению форм переписного листа национальной переписи населения РК и предоставлены планшеты.
В учреждениях Департамента перепись спецконтингента производилась опросом респондентов интервьюерами на планшете.
В рамках проведения данного мероприятия в учреждениях выделены отдельные помещения, оборудованные средствами связи и оргтехники.
В структуру столичного Департамента уголовно-исполнительной системы входит три учреждения, одно из которых является следственным изолятором, онлайн-перепись прошли более 1800 лиц.