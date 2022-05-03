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Более 180 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс в РК
3 Мая 2022 17:10
Более 180 тыс. заявлений поступило для приема детей в первый класс в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Более 180 тыс. заявлений для приема детей в первый класс поступило с 1 апреля. При этом, более 160 тыс. заявок были приняты в электронном формате. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

Прием документов для зачисления детей в первый класс начался 1 апреля и продлится до 1 августа 2022 года. Для удобства граждан услуга по зачислению детей в школы автоматизирована и осуществляется через веб-портал egov.kz.

«Мы делаем большой акцент на автоматизации всех услуг, которые оказываем гражданам. В электронный формат переведены ЕНТ, олимпиады на всех уровнях. Это дает много преимуществ, и одно из главнейших – прозрачность всех процессов. Мы за максимальную открытость и создание комфортных условий гражданам. Подавляющее большинство заявок в электронном формате для приема детей в первый класс говорит о том, что цифровые госуслуги МОН РК пользуются популярностью у граждан», – отметил вице-министр образования и науки Айбат Ильясов.


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