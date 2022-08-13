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Более 180 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан в июле
13 Августа 2022 13:09

Более 180 тыс. казахстанских туристов посетили Узбекистан в июле

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Туристическая отрасль Узбекистана продолжает восстанавливаться, показав в июле трехкратный рост потока иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Государственного комитета статистики РУ, в июле 2022 года Узбекистан с туристическими целями посетили 540,7 тыс. иностранных граждан. Этот показатель по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 359,8 тыс. человек, или в три раза.

Третью часть всех иностранных туристов составили граждане Казахстана – 181,8 тыс. человек. Также в тройку лидеров туристического потока вошли соседние с Узбекистаном страны: Таджикистан – 143,4 тыс., и Кыргызстан – 126,3 тыс. туристов.

Поток гостей из РФ составил 61,6 тыс. человек. На дальнее зарубежье пришлось 27,6 тыс. туристов, в том числе из Турции прибыли – 6,8 тыс. гостей, Южной Кореи – 2, 2 тыс., Германии – 1,5 тыс., США – 1,3 тыс.

Ранее сообщалось, что Узбекистан с 10 июня снял все ограничения для прибывающих в республику, связанные с пандемией коронавируса.


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