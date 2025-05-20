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    11:00, 20 Май 2025 | GMT +5

    Более 180 тысяч выпускников подали заявки на участие в основном ЕНТ

    С 16 мая региональных центрах страны проводится Единое национальное тестирование абитуриентов, претендующих для поступления в вузы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В Казахстане начался основной этап ЕНТ-2025
    Фото: МНВО РК

    Продлится тестирование до 7 июля. Региональные центры тестирования расположены в 46 регионах и обеспечены соответствующими оборудованиями. 

    — Абитуриенты сами выбирают дату, время и пункт тестирования. Абитуриентам предоставлена возможность дважды сдать ЕНТ за этот период и принять участие в конкурсе грантов с лучшим результатом. В 2025 году завершат обучение около 217 тыс. выпускников школ, из них 183 тыс. зарегистрированы на ЕНТ, — сказал на заседании Правительства вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов. 

    По его данным, по сравнению с прошлым годом количество тестируемых увеличилось на 30 тысяч: в 2024 году — около 186 тыс. абитуриентов, в 2023 году — 162 тыс. абитуриентов.

    Прием документов для участия в конкурсе на присуждение гранта будет проводиться с 13 по 20 июля, итоги будут опубликованы — до 10 августа. Зачисление в вуз — до 25 августа.

    Ранее сообщалось, что максимальные 140 баллов на ЕНТ набрал абитуриент из Туркестанской области.

    Теги:
    ЕНТ Абитуриенты Миннауки и высшего образования РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
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