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    23:45, 01 Февраль 2021 | GMT +6

    Более 180 новых случаев коронавируса за выходные зарегистрировали в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни коронавирус обнаружили у 181 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Начиная с пятницы, когда коронавирус выявили сразу у 115 человек, наблюдается небольшое снижение числа инфцированных в сутки. За субботу – 96 новых случаев, воскресенье – 85. Тем не менее, регион по-прежнему остается в «красной» зоне. Действуют ограничительные меры, сохраняются локдауны выходного дня.

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки инфицированных коронавирусом выявили в Петропавловске и 10-ти районах области. По числу новых случаев лидируют Петропавловск, Айыртауский и Уалихановский районы – 16, 15 и 12 человек, соответственно.

    Продолжается регистрация завозных случаев коронавируса. За последние сутки – один человек.

    Всего за сутки четыре лаборатории области провели 1236 ПЦР-исследований.

    Общее число инфицированных приближается к 11 тысячам, выздоровели более 10 тысяч.

    Первого февраля регион получил 1200 доз российской вакцины «Спутник V». Идет вакцинация.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Северо-Казахстанская область Общество Статистика Минздрав РК
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