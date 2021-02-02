Более 180 новых случаев коронавируса за выходные зарегистрировали в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за минувшие выходные дни коронавирус обнаружили у 181 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с пятницы, когда коронавирус выявили сразу у 115 человек, наблюдается небольшое снижение числа инфцированных в сутки. За субботу – 96 новых случаев, воскресенье – 85. Тем не менее, регион по-прежнему остается в «красной» зоне. Действуют ограничительные меры, сохраняются локдауны выходного дня.

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, за последние сутки инфицированных коронавирусом выявили в Петропавловске и 10-ти районах области. По числу новых случаев лидируют Петропавловск, Айыртауский и Уалихановский районы – 16, 15 и 12 человек, соответственно.

Продолжается регистрация завозных случаев коронавируса. За последние сутки – один человек.

Всего за сутки четыре лаборатории области провели 1236 ПЦР-исследований.

Общее число инфицированных приближается к 11 тысячам, выздоровели более 10 тысяч.

Первого февраля регион получил 1200 доз российской вакцины «Спутник V». Идет вакцинация.