Более 180 иностранцев выдворили из Нур-Султана в этом году
«Помимо оказания госуслуг, деятельность миграционной службы сосредоточена на обеспечении надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции. В результате принятых мер выявлено 7572 нарушений миграционного законодательства», - сказал Арман Баймухамет.
Спикер отметил, что за пределы страны выдворены 189 иностранцев, в порядке гражданского судопроизводства выдворены двое иностранцев.
«За привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства привлечен 171 работодатель. За непринятие мер по своевременной регистрации иностранных граждан привлечены к административной ответственности 710 граждан Республики Казахстан. Так, в ходе ОПМ «Мигрант» за истекшие три дня выявлено 185 нарушений правил пребывания в РК иностранными гражданами», - резюмировал Арман Баймухамет.