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    15:05, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Более 180 иностранцев выдворили из Нур-Султана в этом году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из столицы за пределы страны выдворено 189 иностранцев. Об этом на брифинге сообщил начальник управления миграционной службы департамента полиции города Нур-Султана Арман Баймухамет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Помимо оказания госуслуг, деятельность миграционной службы сосредоточена на обеспечении надлежащего правопорядка, выявления и пресечения незаконной миграции. В результате принятых мер выявлено 7572 нарушений миграционного законодательства», - сказал Арман Баймухамет.

    Спикер отметил, что за пределы страны выдворены 189 иностранцев, в порядке гражданского судопроизводства выдворены двое иностранцев.

    «За привлечение иностранной рабочей силы с нарушением законодательства привлечен 171 работодатель. За непринятие мер по своевременной регистрации иностранных граждан привлечены к административной ответственности 710 граждан Республики Казахстан. Так, в ходе ОПМ «Мигрант» за истекшие три дня выявлено 185 нарушений правил пребывания в РК иностранными гражданами», - резюмировал Арман Баймухамет.


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    Борьба с преступностью Правоохранительные органы
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