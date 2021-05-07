Более 180 граждан наказаны за нарушение правил пожарной безопасности в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В праздничные выходные дни по статистике спасателей ДЧС ВКО, как правило, повышаются риски возникновения пожаров и возгораний. В период с 1 по 7 мая 2021 года произошел 131 случай загорания травы на площади 449 Га, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Только за сутки в Жарминском районе загорание сухой травы на открытой территории ликвидировано спасателями на площади 20 га, в Глубоковском районе в селе Быструха - на открытой территории на площади 1,2 га, в Кокпектинском районе - 20 га, районе Алтай - 1 га, в районе Каменного карьера - 7 га. В Бородулихинском районе в селе Дмитриевка в результате загорания травы огонь перекинулся на деревянные конструкции хозпостроек, пожарными ликвидирован огонь на общей площади 275 кв.м. В Аягозском районе огонь в результате загорания травы распространился на деревянные конструкции хозпостройки на площади 70 кв. м, огнем повреждено также 2 тонны сена . В городе Риддере горящая трава огнем повредила деревянные конструкции забора 10 и 5 метров.

ДЧС ВКО напоминает, что ответственность за нарушения пожарной безопасности закреплена в статье 336: Кодекса РК «Об административных правонарушениях». С начала пожароопасного периода к административной ответственности привлечено более 180 граждан, нарушивших вышеуказанную статью.

ДЧС ВКО призывает население быть предельно осторожными с огнём и пожароопасными предметами, не терять бдительности и соблюдать правила безопасного поведения в течение праздников.

Помнить о запрете палов травы и разведении костров в ветреную погоду. Согласно статистике, большая часть лесных пожаров возникает по неосторожности человека, из-за нарушения правил поведения в лесу и недооценка опасности огня. Брошенная стеклянная посуда, оброненный окурок и не потушенное кострище — это всё потенциальные источники пожара.

За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигания стерни и несоблюдения правил пожарной безопасности в лесных и степных массивах, предусмотрена административная ответственность по статьям 336, 367, 410 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

При пожаре необходимо сразу же сообщать по номерам 101 и 112.