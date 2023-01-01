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Более 180 человек за сутки заболели коронавирусом в Казахстане

1 Января 2023, 10:21
Более 180 человек за сутки заболели коронавирусом в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 181 человек заболели коронавирусом за сутки в Казахстане , передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минздрава.

«2 806 человек (–2 610+ и 196 КВИ-), из них в стационарах находится 259 пациентов, на амбулаторном – 2 547 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента», - говорится в сообщении.


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