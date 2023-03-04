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    14:49, 04 Март 2023 | GMT +6

    Более 18% жителей СКО не имеют медстраховки

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области численность застрахованного населения составила 434 556 человек, или чуть более 81% от населения региона. Такие данные привела на брифинге директор филиала фонда социального медицинского страхования Лариса Гордеева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации Л.Гордеевой, за год число застрахованных увеличилось всего на 0,1%.

    «Наибольшее количество незастрахованных граждан в разрезе городов и районов области проживает в Петропавловске, Тайыншинском, Айыртауском и районе М. Жумабаева. Незастрахованные в системе ОСМС не имеют возможности получить медицинскую помощь в системе медстрахования. Государством оплачиваются взносы за 273 760 человек, относящихся ко льготной категории», - проинформировала Л.Гордеева.

    Она добавила, что за прошлый год жители региона перечислили в фонд 21,8 млрд тенге. С 2017-го года всего поступило взносов и отчислений 36,4 млрд тенге.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
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