Более 18 тысяч учителей прошли бесплатные курсы повышения квалификации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжаются бесплатные курсы повышения квалификации педагогов-предметников. На сегодня обучение прошли более 18 тысяч педагогов по всей стране.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Курсы стартовали в августе этого года. Их разработали и проводят представители Национального центра повышения квалификации «Өрлеу». В планах центра обучить более 40 тысяч учителей-предметников.

«Центром «Өрлеу» за месяц проведено почти 700 курсов, которые прошли свыше 18 тысяч учителей. На сегодняшний день обучение продолжают 5 тысяч педагогов, которые по итогам курсов должны будут сдать тесты. Радует, что количество учителей, желающих повысить свои профессиональные навыки, ежегодно растет. Важно понимать, что такие курсы лучшим образом сказываются как на качестве работы педагогов, так и на качестве образования, знаниях учеников в целом», – отметила председатель правления АО «Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу» Министерства просвещения Асель Мухаметжанова.

Ранее более 70 специалистов центра «Өрлеу» разработали 44 программы по 12 предметам. Бесплатные курсы повышения квалификации могут пройти учителя математики, информатики, физики, химии, биологии, географии, естествознания, казахского, русского, английского языков, истории и начальных классов. Курсы продлятся до конца ноября.

По итогам прохождения курсов проводятся анализ эффективности обучения и итоговое оценивание полученных знаний. Также учителя должны в обязательном порядке сдать тесты. Педагоги, набравшие пороговые баллы по всем элементам, получат сертификаты.









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