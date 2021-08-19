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Более 18 тысяч объектов проверило МЧС на предмет промышленной безопасности

19 Августа 2021 17:25
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Более 18 тысяч объектов проверило МЧС на предмет промышленной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета промышленной безопасности МЧС РК Ныгмеджан Макажанов рассказал о проведенных в 2021 году проверках организаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В рамках надзорной деятельности за отчетный период проведено 630 проверок по особому порядку и 371 внеплановых проверок, в ходе которых обследовано 18 640 объектов. По результатам проверок выявлено 17 588 нарушений, из них по итогам проверок по особому порядку – 16 535, по внеплановым – 1 053», - сказал Ныгмеджан Макажанов на брифинге в СЦК.

По итогам проверок инспекторами принимаются меры оперативного реагирования, возбуждаются дела об административных правонарушениях, выносятся предписания.

«По результатам проверок наложено 747 административных штрафов на сумму более 100 млн тенге. За допущенные грубые нарушения требований промышленной безопасности представляющих угрозу жизни и здоровью людей инспекторами было приостановлено 280 объектов и четыре субъекта», - отметил спикер.

«Также за отчетный период на опасных производственных объектах зарегистрировано 14 аварий и 187 инцидентов. В разрезе отраслей и видов надзора большая часть аварий произошли в угольной, металлургической, нефтегазовой отраслей, на объектах газового хозяйства и объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения. Всего в результате аварий пострадало шесть человек, из них один человек - со смертельным исходом», - заключил он.


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#Промышленность   #Безопасность   #МЧС  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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