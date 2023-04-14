Более 18 тысяч коров погибли при взрыве на ферме в Техасе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На молочной ферме в Техасе при взрыве погибли 18 тысяч коров. Пожар, который разгорелся после взрыва, стал крупнейшим на ферме за всю историю США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство BBC News.

Огонь быстро перекинулся на загоны, где тысячи коров оказались в ловушке.

Причина произошедшего выясняется, но по словам шерифа округа Кастро Сэл Риверы, ЧП могло произойти из-за перегрева системы удаления навоза, которая дала искру, воспламенившую скопившийся в помещениях для скота метан.

Одну сотрудницу фермы удалось спасти, она находится в больнице в критическом состоянии.

Взрыв на ферме стал самым смертоносным пожаром на животноводческом предприятии в США за 10 лет наблюдений.