РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:16, 07 Апрель 2022 | GMT +6

    Более 18 тысяч казахстанцев привлечены к ответственности за нарушения тишины

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел проводится работа по созданию благоприятных условий проживания граждан, проявления нетерпимости и неотвратимости наказания по фактам нарушения тишины и бытового насилия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как показывает анализ, в большинстве случаев (70%) покой граждан нарушается жильцами арендных квартир, особенно сдаваемых на краткосрочный период (посуточная или почасовая аренда)», - говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

    Согласно предоставленной информации, законодательная неурегулированность таких общественно-жилищных отношений, как правило, вызывает негативную реакцию со стороны жильцов, так как фактически арендодатели не несут никакой ответственности, а их деятельность негативно сказывается на условиях совместного проживания с соседями.

    В частности, всего за 3 месяца текущего года за нарушение тишины привлечено более 18 тыс. физических лиц.

    «На сегодняшний день, согласно действующего законодательства арендодатели должны 1 раз в год сдавать в налоговые органы соответствующие декларации и только при несоблюдении этих условий возникает административная ответственность», - отметили в Министерстве.


    Теги:
    Общество Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 07:00
    1 октября. Календарь Казинформа «Даты. События»
    Сегодня, 05:55
    Центр ветеранов открыли в Семее
    Сегодня, 04:04
    Опасный микропластик обнаружили в облаках
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!