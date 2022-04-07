Более 18 тысяч казахстанцев привлечены к ответственности за нарушения тишины

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерством внутренних дел проводится работа по созданию благоприятных условий проживания граждан, проявления нетерпимости и неотвратимости наказания по фактам нарушения тишины и бытового насилия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как показывает анализ, в большинстве случаев (70%) покой граждан нарушается жильцами арендных квартир, особенно сдаваемых на краткосрочный период (посуточная или почасовая аренда)», - говорится в ответе ведомства на запрос редакции.

Согласно предоставленной информации, законодательная неурегулированность таких общественно-жилищных отношений, как правило, вызывает негативную реакцию со стороны жильцов, так как фактически арендодатели не несут никакой ответственности, а их деятельность негативно сказывается на условиях совместного проживания с соседями.

В частности, всего за 3 месяца текущего года за нарушение тишины привлечено более 18 тыс. физических лиц.

«На сегодняшний день, согласно действующего законодательства арендодатели должны 1 раз в год сдавать в налоговые органы соответствующие декларации и только при несоблюдении этих условий возникает административная ответственность», - отметили в Министерстве.