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Более 18 тысяч казахстанцев носят имя Абай

22 Января 2020 15:35
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Более 18 тысяч казахстанцев носят имя Абай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 232 граждан Казахстана носят имя поэта, просветителя и философа, основоположника новой казахской литературы Абая, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Республики Казахстан.

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Так, на родине великого поэта, в Восточно-Казахстанской области, проживают 378 граждан с именем Абай. На сегодняшний день самому старшему Абаю исполнилось 92 года, а самому младшему всего 2 дня. Он родился 20 января 2020 года в городе Сарыагаш.

За последние 10 лет (2009-2020 гг.) родители выбрали имя Абай 2470 раз. Больше всего казахстанцев с именем Абай живут в Туркестанской области (415), городах Алматы (321) и Нур-Султан (273).


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Ключевые слова: Абай,
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Автор:

Медет Ахметов

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