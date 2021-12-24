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Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса
24 Декабря 2021 08:39
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человек (–16 010+ и 2 394 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.
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Из них в стационарах находится 2 921 пациент, на амбулаторном лечении – 15 483 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов, на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.
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