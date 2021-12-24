+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

24 Декабря 2021 08:39
Поделиться:
Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человек (–16 010+ и 2 394 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Новости по теме
Коронавирус в мире: масочный режим вернули в Испании, в Каталонии ввели комендантский час
Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19 76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне

Из них в стационарах находится 2 921 пациент, на амбулаторном лечении – 15 483 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов, на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Коронавирус в мире: масочный режим вернули в Испании, в Каталонии ввели комендантский час
Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане
Коронавирус в Казахстане: три региона - в «желтой» зоне
Популярное
1 Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
2 Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
3 Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
4 Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования
5 Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана
6 Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
Читайте также
Более 8,9 млн казахстанцев вакцинировались от COVID-19
76 случаев ковидной пневмонии выявили в Казахстане
Штамм коронавируса «Дельта плюс» выявлен в Алматы
Четырех иностранцев без ПЦР-справок не пустили в Казахстан
Москва ожидает участия руководства Казахстана во встрече в Санкт-Петербурге
Казахстан и Узбекистан договорились о сотрудничестве в сфере образования
Казахстан входит в тройку основных внешнеторговых партнеров Узбекистана
Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив