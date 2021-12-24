Более 18 тысяч казахстанцев лечатся от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 24 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 404 человек (–16 010+ и 2 394 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

Из них в стационарах находится 2 921 пациент, на амбулаторном лечении – 15 483 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 243 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 70 пациентов, на аппарате ИВЛ – 56 пациентов.