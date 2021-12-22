+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -1 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Более 18 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК

22 Декабря 2021 08:50
Поделиться:
Более 18 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человек (–16 365+ и 2 487 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram-канал Минздрава РК.

Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Коронавирус в Казахстане: два региона - в «желтой» зоне Пневмония с признаками коронавируса: 86 заболевших, два летальных исхода Еще 801 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

Из них в стационарах находится 3 207 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 645 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 273 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппарате ИВЛ – 61 пациента.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
Сколько казахстанцев вакцинировались от COVID-19
Коронавирус в Казахстане: два региона - в «желтой» зоне
Пневмония с признаками коронавируса: 86 заболевших, два летальных исхода
Еще 801 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
Популярное
1 Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
2 Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
3 Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
4 Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
5 Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
6 Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Читайте также
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
В Атырау снижается число тяжело болеющих COVID-19 пациентов
Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области
Школьницу из Алматы пригласили в университет Лиги плюща
Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
Нацбанк Казахстана выпускает в обращение коллекционные монеты TILASHAR
Розовый дым в Усть-Каменогорске: глава Минэкологии озвучил причину
Казахстанские таэквондисты стали чемпионами мира
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив