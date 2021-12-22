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Более 18 тысяч человек лечатся от коронавируса - Минздрав РК
22 Декабря 2021 08:50
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 18 852 человек (–16 365+ и 2 487 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telеgram-канал Минздрава РК.
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Из них в стационарах находится 3 207 пациентов, на амбулаторном уровне – 15 645 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 273 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 72 пациента, на аппарате ИВЛ – 61 пациента.
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