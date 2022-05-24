24 Мая 2022 10:13

Более 18 тыс. заявок по установлению инвалидности рассмотрены в РК в заочном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В рамках реализации пилотного проекта по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы для установления группы инвалидности рассмотрено более 18,8 тыс. заявок со всех регионов Казахстана. На данный момент к проекту подключены 589 медицинских организаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

«Посредством пилотного проекта в 2022 году планировалось довести охват заочным оказанием услуги по установлению инвалидности до 20%. На данный момент этот показатель достигнут – уже поступило более 18,8 тыс. заявок от лиц с инвалидностью, что составляет 20,2% от общего числа освидетельствованных лиц. На данный момент мы продолжаем работу по увеличению числа лиц, получивших данную услугу проактивно», – сообщил вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов.

На VI заседании Национального совета общественного доверия Глава государства поручал создать максимально благоприятные условия для людей с особыми потребностями, исключить их хождение по инстанциям и бумажную волокиту, а также контакт услугодателей с услугополучателями.

В рамках реализации данного поручения Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с Министерствами здравоохранения и цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности во всех 17 регионах Казахстана в пилотном режиме запущен проект по заочному формату проведения медико-социальной экспертизы (далее – МСЭ).

Для получения услуги по установлению группы инвалидности заявителю необходимо только обратиться в поликлинику по месту жительства и пройти необходимое обследование, остальные процессы проходят без его участия за счет интеграции информационных систем.

В целом, переход на заочное освидетельствование:

- устраняет административные и бюрократические барьеры;

- обеспечивает прозрачность экспертных решений МСЭ;

- дает возможность получать услуги по установлению инвалидности и определению мер социальной защиты лиц с инвалидностью, не выходя из дома;

- исключает прямой контакт услугополучателя с услугодателем, тем самым минимизирует коррупционные риски.