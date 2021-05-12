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    11:31, 12 Май 2021 | GMT +6

    Более 18 млрд кубометров газа добыто в Казахстане в 2021 году

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О стопроцентном выполнении плана по добыче газа заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За отчетный период было добыто газа в объеме 18,1 млрд кубометров, что составило 100% к плану за четыре месяца т. г.», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    По его словам, объем внутреннего потребления товарного газа составил 7,8 млрд кубометров, данный показатель выполнен на 110% к плану января-апреля текущего года.

    «Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,07 млн тонн, что составляет 102,3% к плану отчетного периода. Объем экспортируемого газа составил 2,87 млрд кубометров, достигнув 100,3% к плану отчетного периода», – заключил министр.

    Ранее Нурлан Ногаев сообщил об объемах добычи и экспорта нефти.

    «Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – подчеркнул глава Минэнерго.




    Теги:
    Нефть/газ Энергетика Нефть Экономика
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