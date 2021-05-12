Более 18 млрд кубометров газа добыто в Казахстане в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О стопроцентном выполнении плана по добыче газа заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период было добыто газа в объеме 18,1 млрд кубометров, что составило 100% к плану за четыре месяца т. г.», – сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

По его словам, объем внутреннего потребления товарного газа составил 7,8 млрд кубометров, данный показатель выполнен на 110% к плану января-апреля текущего года.

«Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,07 млн тонн, что составляет 102,3% к плану отчетного периода. Объем экспортируемого газа составил 2,87 млрд кубометров, достигнув 100,3% к плану отчетного периода», – заключил министр.

Ранее Нурлан Ногаев сообщил об объемах добычи и экспорта нефти.

«Объем добычи нефти и конденсата за указанный период составил 28,1 млн тонн, к плану на январь-апрель текущего года 99,4%. Причиной снижения объемов добычи нефти и конденсата к плану отчетного периода стали внеплановые ремонтные работы на Карачаганакском месторождении, проходившие в апреле т. г.», – подчеркнул глава Минэнерго.







