Более 18 млн человек охвачено переписью населения - Бюро нацстатистики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 27 октября, переписью населения охвачено 18 111 266 человек или 95,2% от населения страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Бюро национальной статистики.

Самый высокий охват зафиксирован в городе Алматы – 108,2%. То есть, если в мегаполисе по состоянию на 1 августа постоянно проживало 2 005 496 человек, то по промежуточным итогам онлайн-переписи и опроса интервьюерами, на данный момент количество прошедших респондентов составляет 2 170 715. Работа по опросу населения в рамках переписи продолжается.

Схожая ситуация сложилась в Жамбылской (101,5%), Алматинской (101,4%), Туркестанской (100,7%) областях и городе Шымкенте (100,6%). В этих регионах также процесс опроса еще не завершен.

Напомним, в рамках мероприятия помимо постоянно проживающих в стране граждан, переписывается и временно отсутствующее в стране население: командированные за границу на срок более 12 месяцев (сотрудники дипломатического корпуса, представительств РК за рубежом и их семьи), выехавшие за границу по контрактам на срок менее года и студенты, обучающиеся по программе «Болашак» и по обмену, туристы и граждане временно выехавшие за пределы страны по разным причинам, временно (менее 12 месяцев) находящиеся в стране иностранцы, лица без гражданства и беженцы.

Согласно методологии, проведения переписи населения по итогам опросов будет получена информация по наличному и постоянному населению. Что означают эти категории?

Под «наличным населением» подразумевается количество людей, фактически находящихся в конкретном населенном пункте в период проведения переписи. В данную категорию граждан, помимо постоянно проживающих, включаются временно проживающие, а также нерезиденты. То есть, здесь учитываются граждане, которые приехали в гости, на отдых, по работе и т. д., а также туристы и иностранцы, временно находящиеся в стране.

В категории «Постоянное население» отразятся помимо постоянно проживающих, временно отсутствующие. Временно отсутствующие это – выехавшие на определенный период за пределы населенного пункта, в котором проживает. Это могут быть поездки к родным, в отпуск, по работе либо для иных целей.

Основной этап Национальной переписи 2021 года проходит в Казахстане с 1 сентября по 30 октября. До 8 ноября по методологии предусмотрен контрольный обход. Девиз переписи 2021 года - «В Казахстане каждый важен!».