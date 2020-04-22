Более 18,5 миллиона тенге в качестве вещдоков переданы в доход государства в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Департаментом экономических расследований по городу Шымкент Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК переданы в доход государства многомиллионные вещественные доказательства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

За 1 квартал 2020 года Департамент экономических расследований по городу Шымкент передал вещественные доказательства в доход государства по 6 приговорам суда. Это денежные средства в сумме 28 тысяч долларов США, а также 6 649 960 тенге. Кроме того, предметы игорного бизнеса: 17 телевизоров, 38 системных блоков, а также 39 мониторов и т.д.

В данное время проводится работа по обращению в доход государства вещественных доказательств, изъятых в рамках еще шести уголовных дел.