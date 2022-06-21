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    16:46, 21 Июнь 2022 | GMT +6

    Более 175 тыс. казахстанских детей-инвалидов нуждаются в особых условиях

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из общего количества детей с особыми образовательными потребностями более 175 тыс. нуждаются в создании специальных условий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Среди них более 7 тыс. детей раннего возраста, более 54 тыс. – дошкольники, более 97 тыс. – школьного возраста, 14 990 – подростки», - сообщила директор национального научно-практического центра развития специального и инклюзивного образования Айгерим Кудеринова на аппаратном совещании Министерства просвещения РК.

    По ее данным, почти 140 тыс. детей охвачены образованием и воспитанием. Более 14 тыс. дошкольников посещают обычные детские сады, 9,8 тыс. – специальные детские сады и группы. 44 тыс. школьников учатся в обычных школах, 24 тыс. – в специальных школах и классах. В колледжах обучаются 2100 студентов с инвалидностью, на дому – 18 327 детей.

    Всего в Казахстане, по статистике, проживает около 6,5 млн детей в возрасте от 0 до 18 лет. Это почти 33% от общей численности населения, которое составляет 19 млн 122 тыс. человек.


    Фото из открытых источников
    Теги:
    Минпросвещения РК Год детей Образование
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