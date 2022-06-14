14 Июня 2022 12:12

Более 175,8 млрд тенге получили казахстанцы в виде пособий по инвалидности и потере кормильца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 июня казахстанцам выплачено более 175,8 млрд тенге в виде пособий по инвалидности и потере кормильца. Из них в мае 2022 года из республиканского бюджета на выплату государственных социальных пособий по инвалидности было направлено 27,7 млрд тенге, по случаю потери кормильца – 8,2 млрд тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения РК.

По состоянию на 1 июня 2022 года численность получателей государственных социальных пособий по инвалидности составляет 528,9 тыс. человек, по случаю потери кормильца – 180,1 тыс. человек.

Размеры государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца зависят от группы и причины инвалидности, количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, а также от величины прожиточного минимума, устанавливаемого законом «О республиканском бюджете» на соответствующий финансовый год.

На 1 июня 2022 года средний размер государственных социальных пособий по инвалидности составил 52 318 тенге, государственных социальных пособий по случаю потери кормильца – 45 906 тенге.