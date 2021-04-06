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    19:11, 05 Апрель 2021 | GMT +6

    Более 174 тысяч человек вакцинировались в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало информацию о количестве провакцинированных человек в РК в разрезе областей и городов на 5 апреля, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ведомства.

    Согласно данным ведомства, в Казахстане всего провакцинировано 174 269 человек.

    Больше всего провакцинировано в городах Алматы (38 905) и Нур-Султан (14786) , а также в Алматинской и Карагандинской области - 15040 и 10918 человек соответственно.

    Напомним, по поручению Главы государства с 1 февраля 2021 года в Республике Казахстан была начата вакцинация против коронавирусной инфекции.





    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество Минздрав РК
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