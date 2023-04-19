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    Более 1730 камней извлекли хирурги из желчного пузыря пациентки в Алматы

    19 Апреля 2023, 14:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 62-летняя женщина поступила в городскую клиническую больницу №7 Алматы в экстренном порядке. Она жаловалась на боли в правом подреберье, тошноту, рвоту, сухость во рту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным пресс-службы горбольницы, после обследования ей выставили диагноз: желчнокаменную болезнь. Острый калькулезный холецистит. На следующий день ей провели лапароскопическую холецистэктомию под общим обезболиванием - современная малоинвазивная технология.

    После удаления желчного пузыря из него извлекли 1735 конкрементов диаметром от нескольких миллиметров до 1,5 сантиметра.


    «Эта операция обновила мой рекорд: в этот раз обнаружено более 1730 конкрементов и это только в желчном пузыре. Для сохранения здоровья и предупреждения осложнений, связанных с ЖКБ (желчнокаменная болезнь), настоятельно рекомендую проходить профилактические и скрининговые осмотры», - сказал заведующий отделением хирургии №2 ГКБ №7 профессор Муса Сахипов.

    Оперативное вмешательство прошло успешно, на четвертый день после операции пациентку выписали на дальнейшее амбулаторное наблюдение в удовлетворительном состоянии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение Общество Врачи
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